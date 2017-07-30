В Югре за кражу денег с банковской карты мужчина может лишиться свободы на 5 лет

На нефтяном месторождении в Когалыме ХМАО у одного из сотрудников были похищены деньги с банковской карты. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Следствие установило, что когда мужчина находился на вахте, проживая в жилом вагончике, он обнаружил пропажу двух банковских карт. Через два дня карты были подброшены владельцу в вагончик, однако денег на одной из них не оказалось, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Югре.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена. Им оказался 35-летний не судимый житель Кабардино-Балкарской республики, сотрудник этого же предприятия. Молодой человек пояснил, что совершил кражу в целях личного обогащения. Пин-код одной из карт он запомнил, когда хозяин расплачивался ею при нем в магазине.