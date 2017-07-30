Воскресенье, 30 июля 2017 18+

Комментарии:

В Югре за кражу денег с банковской карты мужчина может лишиться свободы на 5 лет

Опубликовано: 30 июля 2017, 8:09 | Служба новостей "ЮграPRO"

На нефтяном месторождении в Когалыме ХМАО у одного из сотрудников были похищены деньги с банковской карты. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Следствие установило, что когда мужчина находился на вахте, проживая в жилом вагончике, он обнаружил пропажу двух банковских карт. Через два дня карты были подброшены владельцу в вагончик, однако денег на одной из них не оказалось, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Югре.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена. Им оказался 35-летний не судимый житель Кабардино-Балкарской республики, сотрудник этого же предприятия. Молодой человек пояснил, что совершил кражу в целях личного обогащения. Пин-код одной из карт он запомнил, когда хозяин расплачивался ею при нем в магазине.

Рубрики: Когалым, Происшествия. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

30
Просмотры:
2
Поделились:
1 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

56 млн рублей дополнительно выделят в Югре на тушение лесных пожаров

Опубликовано 29 июля 2017, 10:20

На заседании правительства Югры, которое прошло под председательством губернатора Натальи Комаровой, принято решение о выделении дополнительных средств из резервного фонда на обеспечение дополнительных 300 летных часов авиационных работ по тушению лесных пожаров — в размере 56, ... Читать полностью >>

Руководитель турфирмы в ХМАО обманул более 100 клиентов

Опубликовано 29 июля 2017, 9:20

В Сургуте осужден директор туристической фирмы, похитивший у своих клиентов более 12 млн рублей. Городской суд вынес обвинительный приговор в отношении директора ООО СКО «Сургуткурорт». Он признан виновным в мошенничестве, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств ... Читать полностью >>

Сегодня ночью в Югре горел автомобиль «Ford Focus»

Опубликовано 29 июля 2017, 9:04

Сегодня ночью в поселке городского типа Игрим Березовского района ХМАО горел гараж и автомобиль «Ford Focus». В 01:56 поступило сообщение о возгорании гаража и автомобиля «Ford Focus». Пожар локализован в 02-00. Пожар ликвидирован в 02-00. К ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO