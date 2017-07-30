Сегодня утром в Югре горела квартира в жилом доме
Опубликовано: 30 июля 2017, 12:21 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня утром в городе Нижневартовске ХМАО в 08:21 поступило сообщение о загорании в квартире жилого дома. Пожар локализован в 08:31. Пожар ликвидирован в 08:45. К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались 3 единицы техники, 10 человек личного состава. Причина возгорания устанавливают органы дознания МЧС России, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Югре.
Рубрики: Нижневартовск. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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