Сегодня ночью в Югре горел автомобиль «Ford Focus»
Опубликовано: 29 июля 2017, 9:04 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня ночью в поселке городского типа Игрим Березовского района ХМАО горел гараж и автомобиль «Ford Focus».
В 01:56 поступило сообщение о возгорании гаража и автомобиля «Ford Focus». Пожар локализован в 02-00. Пожар ликвидирован в 02-00. К тушению пожара от подразделений МЧС привлекалось 1 единица техники, 5 человек личного состава. Причины возгорания устанавливают органы дознания МЧС России, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Югре.
Рубрики: Березовский район, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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