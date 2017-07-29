Руководитель турфирмы в ХМАО обманул более 100 клиентов

В Сургуте осужден директор туристической фирмы, похитивший у своих клиентов более 12 млн рублей.

Городской суд вынес обвинительный приговор в отношении директора ООО СКО «Сургуткурорт». Он признан виновным в мошенничестве, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

С января по август 2014 года руководитель «Сургуткурорта» обманул 130 клиентов фирмы, планировавших отдых за рубежом (в Турции, Египте, Тайланде, Греции, Италии, Кипре и в других странах).

Он получил от граждан денежные средства в счет оплаты туристических путевок. Полученные деньги в адрес туроператоров не перечислил, туристические путевки забронированы не были, необходимые документы для совершения туристических поездок гражданам не выданы.

В результате незаконных действий директора турфирмы гражданам причинён ущерб на сумму более 12 млн рублей. Итогом дела стал суд, который приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии – поселении.

Судебная инстанция также удовлетворила исковые требования потерпевших о взыскании с осужденного ущерба, причиненного преступлением, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.