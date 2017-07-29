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56 млн рублей дополнительно выделят в Югре на тушение лесных пожаров

Опубликовано: 29 июля 2017, 10:20 | Служба новостей "ЮграPRO"

На заседании правительства Югры, которое прошло под председательством губернатора Натальи Комаровой, принято решение о выделении дополнительных средств из резервного фонда на обеспечение дополнительных 300 летных часов авиационных работ по тушению лесных пожаров — в размере 56, 29 миллионов рублей, сообщает Департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Напомним, с 25 июля в Югре введен режим ЧС межмуниципального характера. Больше от лесных пожаров страдают Березовский и Белоярский районы. На сегодняшний день мобилизованы все необходимые ресурсы: техника, люди, организован круглосуточный мониторинг очагов возгорания.

Глава региона подчеркнула важность поддержки контакта с нашими соседями – прежде всего, с Ямалом, откуда возможно распространение огня: «Необходимо скоординировать совместные действия, усилить работу по локализации действующих очагов, по предупреждению загорания новых. При этом, согласно прогнозам синоптиков, нас ждет период сухих гроз, поэтому бдительность снижать нельзя».

Рубрики: Политика, Экология. Метки: , , , , .


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