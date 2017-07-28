За взятку в 270 тысяч рублей чиновница из Югры окажется на скамье подсудимых

Вскоре на скамье подсудимых в ХМАО предстанет заместитель главы города Радужный. Городская прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по коррупционному делу чиновницы. уголовному делу в отношении заместителя главы города. Женщину обвиняют по статьям: «получение взятки» и «получение взятки в крупном размере».

Напомним, в ноябре минувшего года обвиняемая курировала отдел закупок управления экономики и прогнозирования городской администрации. Чиновница за 20 тысяч рублей оказала содействия в приобретении в собственность администрацией квартиры взяткодателя.

Кроме того, в феврале 2017 года обвиняемая получила еще от одного горожанина, который являясь учредителем и директором ряда коммерческих структур, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, уже 250 тыс. рублей за принятие экономически выгодных тарифов по содержанию и ремонту многоквартирных домов.

Вскоре после коррупционного скандала городская администрация расторгла трудовой договор с недобросовестной сотрудницей с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.