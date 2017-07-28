В Сургутском районе ХМАО в 2016 г. в атмосферу выброшено на 90 тыс. тонн больше загрязняющих веществ, чем в 2015 г.

Сургутский район ХМАО стал лидером по росту количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. За 2016 год было выброшено загрязняющих веществ в атмосферу на 90 тысяч тонн больше, чем в 2015 году.

Лидером по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу ХМАО за 2016 год стал Нижневартовский район – за год 389,5 тыс. тонн загрязняющих веществ. В 2015 году в Нижневартовском районе было выброшено 372,3 тыс. тонн загрязняющих веществ. На втором месте Сургутский район с результатом 309, 6 тыс. тонн, в этом районе также отмечается рост количества выбросов – за 2015 года 219,4 тыс. тонн. На третьем призовом месте расположился Нефтеюганский район с результатом 168 тыс. тонн. К счастью, в этом районе наблюдалось снижение – в 2015 году – 170, 7 тыс. тонн.

Четвертую строчку занимает Ханты-Мансийский район с результатом 125,7 тыс. тонн выброшенных загрязняющих веществ. В 2015 году в этом районе было выброшено 194,5 тыс. тонн.

На пятом месте Белоярский район – 117 тыс. тонн выброшенных вредных веществ было выброшено в 2016 году. В 2015 году на территории этого района в атмосферу поступило 101 тысяча тонн загрязняющих веществ. Шестую строчку занимает Октябрьский район с результатом 86,1 тыс. тонн. В 2015 году в этом районе было выброшено 100,8 тыс. тонн. Березовский район на седьмом месте – 62,2 тыс. тонн. Восьмую строчку занимает Советский район – 37,6 тыс. тонн выбросов. В 2015 году в этом районе было выброшено 41,7 тыс. тонн загрязняющих веществ. И на последнем девятом месте расположился Кондинский район, в котором в атмосферу выбросили 14,1 тысячу тонн загрязняющих веществ. В 2015 году в этом районе число было чуть больше — 14,9 тыс. тонн.

В четырех районах Югры отмечается снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

На первом месте Ханты-Мансийский район, в котором за 2016 год было выброшено в атмосферу на 69 тысяч тонн меньше, чем в 2015 году. На втором месте Советский район с результатом 9 тысяч тонн. На третьем Нефтеюганский район, в котором за 2016 год было выброшено в атмосферу на 2 тысяч тонн меньше, чем в 2015 году. И замыкает четверку лидеров Кондинский район с результатом 0,8 тысяч тонн.

К сожалению, в остальных районах ХМАО наблюдался рост выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.

На первой строчке Сургутский район, в котором за 2016 год было выброшено в атмосферу на 90 тысяч тонн больше, чем в 2015 году. На втором месте Березовский район, где рост выбросов составил 19 тысяч тонн. На третьей строчке Нижневартовский район с результатом 17 тысяч тонн. На четвертой Белоярский район – 16 тысяч тонн и на пятом Октябрьский район, в котором за 2016 год было выброшено в атмосферу на 14 тысяч тонн больше, чем в 2015 году.

Для справки. После сжигания попутного нефтяного газа, в атмосферу попадет сажа, продукты неполного сгорания углеводородов, монооксид углерода, диоксид серы и оксиды азота. Также при сгорании попутного газа происходит выброс окиси азота и сернистого ангидрида. Такие компоненты в атмосферном воздухе вызывают учащение случаев заболеваний органов дыхательной системы, зрения и желудочно-кишечного тракта людей, проживающих в регионах нефтедобычи.