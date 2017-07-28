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В четырех городах Югры подорожал самый популярный бензин

Опубликовано: 28 июля 2017, 10:14 | Служба новостей "ЮграPRO"

Департамент экономического развития ХМАО-Югры опубликовал анализ розничных и закупочных цен на нефтепродукты по состоянию на 20 июля 2017 года. Стоит сказать, показатели разнятся значительно. Где-то идет подорожание, где-то цена остается стабильной, но ни в одном муниципалитете региона не наблюдается падения стоимости.

Подорожание цен на самый популярный бензин АИ-92 отмечается в Сургуте (37,37 р.), Нижневартовске (35,82 р.), Нягани (37,70 р.) и Радужном (34,55).

Однако отметим, что в некоторых городах цена на бензин марки АИ-92 осталась на прежнем уровне. Это следующие муниципалитеты: Ханты-Мансийск (38,27 р.), Пыть-Ях (39,67 р.), Лангепас (38,30 р.), Нефтеюганск (39,75 р.).

Кстати, по данным Росстата, самые высокие средние цены на бензин с 4 по 10 июля среди нефтяных регионов оказались в ХМАО – 39,15 рубля за литр.

Заметим, что по средним ценам на отдельные виды топлива Югра удержала первенство не по всем видам ГСМ. АИ-92 в ЯНАО в указанный период был дороже на три копейки, 38,30 рублей за литр. Читай еще о ценах на бензин в материале информагентства «Самый дорогой бензин – в ХМАО».

Рубрики: Общество, Рейтинги, Экономика. Метки: , , , , , , .


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