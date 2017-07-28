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ЦБ РФ отозвал лицензию у ПАО «БАНК ЮГРА»

Опубликовано: 28 июля 2017, 13:00 | Служба новостей "ЮграPRO"

Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у ПАО «БАНК ЮГРА» (приказ Банка России от 28 июля 2017 года №ОД-2138). Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Напомним, что в связи с «неустойчивым финансовым положением» и «наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков», Центробанк ввел временную администрацию в банке «Югра». Писало «ЮграPRO» 10 июля 2017 года.

Рубрики: Экономика. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. Аноним:
    28 июля 2017 в 13:04

    Что и требовалось доказать. Пора Президенту РФ отобрать лицензию у правительство Югры на управление округом

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