ЦБ РФ отозвал лицензию у ПАО «БАНК ЮГРА»
Опубликовано: 28 июля 2017, 13:00 | Служба новостей "ЮграPRO"
Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у ПАО «БАНК ЮГРА» (приказ Банка России от 28 июля 2017 года №ОД-2138). Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
Напомним, что в связи с «неустойчивым финансовым положением» и «наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков», Центробанк ввел временную администрацию в банке «Югра». Писало «ЮграPRO» 10 июля 2017 года.
Рубрики: Экономика. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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