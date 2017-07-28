Сегодня ночью в Югре разбился насмерть 20-летний мотоциклист

Сегодня ночью в Сургуте ХМАО разбился насмерть 20-летний мотоциклист, пассажир госпитализирован.

В 03.40 в Сургуте на проспекте Ленина, напротив дома 62, 20-летний водитель мотоцикла «STREET» не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. Затем транспорт опрокинулся и врезался в металлическое ограждение.

В результате аварии водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажир получил травмы, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Югре.