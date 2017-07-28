Сегодня хоккеисты «Югры» сыграют с рижским «Динамо» на «Кубке Минска»
Опубликовано: 28 июля 2017, 16:46 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне обе команды стартовали с поражения на турнире. Югорчане в овертайме уступили «Локомотиву», рижане днем ранее так же не справились с «железнодорожниками».
История очных встреч «Югры» с «Динамо» насчитывает 13 матчей (регулярный чемпионат), семь из которых выиграли рижане: три — в основное время, три – в овертайме и один по буллитам. Югорчане все шесть побед одержали в рамках основного времени. Отметим, что рижское «Динамо» станет нашим ближайшим соперником в новом сезоне КХЛ. 28 августа прибалтийцы пожалуют в Ханты-Мансийск.
Тренерский штаб «Югры» озвучил состав на матч с рижским «Динамо».
Ворота «Югры» защищает Владислав Фокин (Павел Нечистовский)
Первая пятерка: Лекомцев-Шулаков, Панов-Д.Макаров-Скачков
Вторая пятерка: Угольников-Валентенко, Савинайнен-Курьянов-Королев
Третья пятерка: Юшкевич-А.Макаров, Анкудинов-Майоров-Беляев
Четвертая пятерка: Погоришный-Селезнев, Варфоломеев-Ильин-Купцов
Начало матча в 15.00 по московскому времени. Прямая трансляция игры с «Чижовка-Арены» на телеканале «Беларусь 5», сообщает пресс-служба ХК «Югра».