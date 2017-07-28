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Он первым нашел нефть в Югре. 28 июля день рождения Фармана Салманова

Опубликовано: 28 июля 2017, 15:48 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сегодня, 28 июля, исполнилось 86 лет со дня рождения Фармана Салманова. Это именно он нашёл нефть в Западной Сибири.

О Сибири Фарману еще в Азербайджане много рассказывал его дед Сулейман, который в конце 19 века отбывал там ссылку за конфликт с духовенством.

После учебы в Азербайджанском индустриальном институте Фарман Салманов отправился на Кузбасс, где работал начальником разведочных экспедиций. Но он считал бесперспективным искать там нефть. Зато был уверен, что она есть в Западной Сибири, куда и перевел свою партию – без разрешения начальства.

Это был риск. Сейчас даже сложно представить, как молодой геолог решился просто взять и самовольно уйти в Сургут. Однако, все санкции Салманова минули – и в марте 1961 года в районе Мегиона забил нефтяной фонтан. Потом нефть пошла и в Усть-Балыке, и стало ясно, что мегионский фонтан – не случайность. После этого он отправил телеграмму и Никите Хрущеву: «Я нашёл нефть. Вот так. Салманов».

В 1970 году от руководства разведочными экспедициями Салманов перешел в тюменское производственно-геологическое управление на должность главного геолога по нефти и газу и заместителя Юрия Эрвье, в 1978 стал начальником Главтюменьгеологии. За годы работы в регионе он внес свой вклад в открытие более 130 месторождений нефти и газа.

Занимался он не только производственными делами, но и научным трудом: опубликовал более 160 научных статей и 10 монографий, посвящённых проблемам формирования и распределения крупных месторождений нефти и газа. В его честь названы молодежная научная конференция в Тюмени, в Сургуте – улица и гимназия. А также месторождение, теплоход, два самолета «ЮТэйр». Это не считая памятников и бюстов в Москве, Баку, Сургуте, Салехарде, Ханты-Мансийске, сообщает Агентство нефтегазовой информации.

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