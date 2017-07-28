Число лесных пожаров и их площадь в Югре не уменьшаются

По сведениям ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре», ситуация с лесными пожарами за последние сутки на территории округа не улучшилась. По-прежнему действует особый противопожарный режим в Березовском и Белоярском районах. Пожары также зарегистрированы на территории Сургутского, Советского, Октябрьского и Ханты-Мансийского районов. На территории, прилегающей к Сургуту, сегодня так же введен противопожарный режим. В связи с этим запрещено посещение лесов, расположенных на территории города, въезд автотранспорта в лесные массивы. Без согласования с городским штабом по предупреждению и тушению лесных пожаров нельзя проводить какие-либо работы.

В тушении пожаров принимают участие около 400 специалистов базы авиационной и наземной охраны лесов. Угрозы населённым пунктам, объектам экономики и энергетики, газовым и нефте-, трубопроводам на территории ХМАО-Югры пока нет. В данный момент в Югре продолжают действовать более 30 лесных пожаров с территорией возгорания около 5 тысяч гектаров. Специалисты утверждают, что главная причина бедствия – сухие грозы.

Особую тревогу вызывает ситуация на границе ХМАО и ЯНАО. Сегодня утром в Салехарде под руководством губернатора Дмитрия Кобылкина состоялось совещание по вопросам лесопожарной обстановки. Несмотря на наличие необходимой техники, материальных и кадровых ресурсов добиться успехов в борьбе со стихией не удается.

На сегодня на территории ЯНАО действует 92 пожара на площади до 20 тысяч гектаров. За прошедшие сутки ликвидировано 33, локализовано – 10 пожаров. Однако возникают все новые и новые возгорания. По состоянию на 8 утра 28 июля только в Надымском районе действуют двадцать четыре природных пожара, в том числе восемь новых, на площади 4049 га.

На помощь местным подразделениям уже прибывает усиление из Красноярского края. Пока не удается скоординировать действия по тушению пожаров между двумя округами-соседями. Обстановка достаточно сложная, и руководители штабов надеются одолеть стихию своими силами, уповая на то, что в районах пожаров могут пролиться дожди. Между тем, на обозримые 10 дней синоптики прогнозируют сухую и жаркую погоду со слабым ветром. Незначительные дожди, которые могут пролиться над бедственными территориями, большого влияния на улучшение ситуации оказать не смогут.