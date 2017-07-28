Боеприпасы времен Великой отечественной войны обнаружены в ХМАО

Опасные подарки из прошлого найдены в Нефтеюганске.

Накануне в дежурную часть Нефтеюганска обратился 61-летний горожанин, он сообщил, что в районе протоки «Акопас» им найдены подозрительные предметы, похожие на боевые снаряды.

По прибытию на место, полицейские обнаружили две ручные гранаты образцов 1933 и 1940 годов, а также корпус от минного снаряда образца времен Великой Отечественной войны. Обследовав данные боеприпасы служебной собакой кинологической службы, был подтвержден факт наличия в данных предметах взрывчатого вещества.

Чтобы обезвредить и уничтожить минные снаряды незамедлительно выехала оперативная группа саперов ОМОН управления Российской Гвардии с местом дислокации в г. Сургуте. Специалисты установили, что боеприпасы были покрыты небольшой коррозией, которая не повлияла на их боевые качества, в гранатах присутствовали взрыватели, не переведенные в боевое положение.

Руководство полиции приняло решение уничтожить находки путем подрыва накладным зарядом. В настоящее время по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ОМВД России по г. Нефтеюганску.





