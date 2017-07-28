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Азербайджан заработал 125,2 млрд долларов на месторождениях в Каспийском море

Опубликовано: 28 июля 2017, 11:04 | Служба новостей "ЮграPRO"

В государственный нефтяной фонд Азербайджана в рамках разработки нефтегазовых месторождений в Каспийском море поступило 125,215 млрд долларов. Поступления фиксировались с начала 2001 года по 1 июля 2017 года. Об этом сообщает агентство нефтегазовой информации со ссылкой на сообщения фонда.

Отмечается, что в январе – июне 2017 года в фонд поступило 3,106 миллиарда долларов США.

Контракт на разработку крупного морского месторождения АЧГ был заключен в 1994 году. Доказанные запасы нефти блока составляют около одного миллиарда тонн.

Для справки. Долевое участие в контракте распределено следующим образом: BP (оператор в «Азери-Чираг-Гюнешли») — 35,78 процента, Chevron — 11,28 процента, Inpex — 10,96 процента, AzACG — 11,65 процента, Statoil — 8,55 процента, Exxon — восемь процентов, ТРАО — 6,75 процента, Itochu — 4,3 процента, ONGC — 2,72 процента.

Рубрики: Страна и Мир, ТЭК.


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