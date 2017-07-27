Жена призналась, что мужчина злоупотреблял спиртным. Жителя Югры нашли мертвым на территории отеля в Турции

Гражданин России Дмитрий Садовников найдем мертвым в гостинице на территории морского курорта Кемер в турецкой Анталье, сообщает РИА Новости с ссылкой на HaberTurk.

По имеющийся информации известно, что 48-летний россиянин отдыхал в пятизвездочном отеле на средиземноморском побережье с женой и друзьями. Во вторник утром мужчину в бессознательном состоянии обнаружила его супруга. Он лежал рядом с бассейном и не подавал признаков жизни. Работники отеля вызвали скорую, прибывшие врачи констатировали смерть Садовникова.

Сама вдова Лариса рассказала, что во время отдыха мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Сейчас тело россиянина находится в Институте судебной медицины в городе Анталья.