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Жена призналась, что мужчина злоупотреблял спиртным. Жителя Югры нашли мертвым на территории отеля в Турции

Опубликовано: 27 июля 2017, 16:15 | Служба новостей "ЮграPRO"

Гражданин России Дмитрий Садовников найдем мертвым в гостинице на территории морского курорта Кемер в турецкой Анталье, сообщает РИА Новости с ссылкой на HaberTurk.

По имеющийся информации известно, что 48-летний россиянин отдыхал в пятизвездочном отеле на средиземноморском побережье с женой и друзьями. Во вторник утром мужчину в бессознательном состоянии обнаружила его супруга. Он лежал рядом с бассейном и не подавал признаков жизни. Работники отеля вызвали скорую, прибывшие врачи констатировали смерть Садовникова.

Сама вдова Лариса рассказала, что во время отдыха мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Сейчас тело россиянина находится в Институте судебной медицины в городе Анталья.

Рубрики: Происшествия. Метки: , , .


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