Жаркая месть. Югорчанин поджег квартиру знакомого из-за денежного долга

В дежурную часть Когалыма обратился житель города с заявлением о том, что кто-то совершил поджог его квартиры, переделанной под офисное помещение. К счастью, хозяин вовремя заметил возгорание и потушил очаг. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили факел с остатками легковоспламеняющихся средств.

В течение нескольких часов удалось вычислить злоумышленника. Поджигателем оказался 38-летний горожанин. Он рассказал сотрудникам полиции, что потерпевший должен ему крупную сумму денег, но длительное время не возвращает ее. Поэтому мужчина и решился на преступление.

Теперь против «злобного коллектора» возбуждено уголовное дело по статье «покушение на умышленное повреждение чужого имущества путем поджога», мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД России по Когалыму.