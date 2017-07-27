Четверг, 27 июля 2017 18+

Комментарии:

Жаркая месть. Югорчанин поджег квартиру знакомого из-за денежного долга

Опубликовано: 27 июля 2017, 12:04 | Служба новостей "ЮграPRO"

В дежурную часть Когалыма обратился житель города с заявлением о том, что кто-то совершил поджог его квартиры, переделанной под офисное помещение. К счастью, хозяин вовремя заметил возгорание и потушил очаг. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили факел с остатками легковоспламеняющихся средств.

В течение нескольких часов удалось вычислить злоумышленника. Поджигателем оказался 38-летний горожанин. Он рассказал сотрудникам полиции, что потерпевший должен ему крупную сумму денег, но длительное время не возвращает ее. Поэтому мужчина и решился на преступление.

Теперь против «злобного коллектора» возбуждено уголовное дело по статье «покушение на умышленное повреждение чужого имущества путем поджога», мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД России по Когалыму.

Рубрики: Когалым, Общество, Происшествия. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

185
Просмотры:
3
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Выпускник СурГУ Алексей Дренин будет руководить департаментом образования и молодежной политики Югры

Опубликовано 27 июля 2017, 13:12

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о назначении на должность директора департамента образования и молодежной политики Югры. Директором департамента образования и молодежной политики Югры стал Алексей Дренин. До назначения являлся исполняющим обязанности директора ведомства. К обязанностям ... Читать полностью >>

В Югре пост директора Депсоцразвития заняла Светлана Давиденко

Опубликовано 27 июля 2017, 12:39

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о назначении на должность директоров департаментов социальной сферы. Решение главой региона принято с учетом общественной оценки при отборе кандидатов и по итогам собеседования. Так, директором департамента социального развития с 27 ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO