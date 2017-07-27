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Выпускник СурГУ Алексей Дренин будет руководить департаментом образования и молодежной политики Югры

Опубликовано: 27 июля 2017, 13:12 | Служба новостей "ЮграPRO"

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о назначении на должность директора департамента образования и молодежной политики Югры.

Директором департамента образования и молодежной политики Югры стал Алексей Дренин. До назначения являлся исполняющим обязанности директора ведомства. К обязанностям руководителя он приступит с 8 августа 2017 года, сообщает пресс-служба главы региона.

Алексей Дренин родился в селе Пионерское Симферопольского района Крымской области.

В 2005 году окончил Сургутский государственный университет по специальности Биоэкология.

Трудовая деятельность:

  • 2011 – 08.2013 Старший преподаватель кафедры химии ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет ХМАО – Югры»
  • 2013 – 06.2014 Доцент кафедры химии ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет ХМАО – Югры»
  • 2014 – 09.2016 Директор института естественных и технических наук БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет».

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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