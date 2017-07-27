В Югре пост директора Депсоцразвития заняла Светлана Давиденко

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о назначении на должность директора департамента образования и молодежной политики Югры. Директором департамента образования и молодежной политики Югры стал Алексей Дренин. До назначения являлся исполняющим обязанности директора ведомства. К обязанностям ... Читать полностью >>

Уголовное дело в отношении мужчины, повредившего три автомобиля, возбудили полицейские в Мегионе. В дежурную часть полиции обратилось сразу несколько жителей поселка Высокий. Граждане рассказывали, что неизвестный человек серьёзно повредил их машины, которые были припаркованы у одного ... Читать полностью >>