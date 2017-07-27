В Югре пост директора Депсоцразвития заняла Светлана Давиденко
Опубликовано: 27 июля 2017, 12:39 | Служба новостей "ЮграPRO"
Губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о назначении на должность директоров департаментов социальной сферы. Решение главой региона принято с учетом общественной оценки при отборе кандидатов и по итогам собеседования.
Так, директором департамента социального развития с 27 июля 2017 года назначена Светлана Давиденко. Уроженка Нижневартовска, окончила Уральскую академию государственной службы. Работала в Управлении социальной защиты населения администрации Нижневартовска, пройдя путь от инспектора отдела социального обеспечения до начальника Управления социальной защиты населения по Нижневартовску и Нижневартовскому району департамента социального развития округа.
Последнее место работы – АНО Учебно-методический центр дополнительного профессионального образования «Статус», сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры.