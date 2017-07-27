Дачники Сургута останутся без электричества

АО «Тюменская энергосбытовая компания» запускает кампанию по отключению кооперативов-должников.

Частичные и полные отключения в августе запланированы в 14 садово-огороднических товариществах Сургута. Приостановление подачи электричества будет осуществлено в дачных кооперативах «Север-1», «Победит-2», «Крылья Сургута», «Тюльпан», «Энергостроитель» и других. Они останутся без света по причине накопления высокой задолженности за потребленный энергоресурс. На 17 июля 2017 года ее размер составил 32, 5 млн рублей. Долги всех 95 кооперативов муниципалитета, в которые АО «Тюменская энергосбытовая компания» поставляет электрическую энергию, превысили 113, 6 млн рублей.

Однако, как сообщает пресс-центр АО «ТЭК», у садоводов есть возможность избежать отключения электрической энергии в самый разгар дачного сезона. Для этого им потребуется погасить свои долги перед энергетиками, а также заключить индивидуальный договор.

Новую схему договорных отношений поставщик энергоресурсов начал реализовывать в сургутских СНТ/ДНТ в 2016 году. Энергетики проводили встречи с председателями отдельных товариществ и собственниками земельных участков и рассказывали об очевидных преимуществах индивидуальных договоров, заключение которых решает главную проблему всех СНТ – низкую платежную дисциплину кооперативов. В период с марта 2016 г. по июль 2017 г. прямые договоры были заключены с дачниками 10 садово-огороднических товариществ Сургута. Некоторые из кооперативов частично погасили свою задолженность перед поставщиком энергоресурсов, некоторые ликвидировали ее полностью.

«На конец апреля 2017 года суммарная дебиторская задолженность всех 95 кооперативов перед АО «ТЭК» составила 134,2 млн рублей. За три последних месяца ее размер сократился примерно на 20 млн рублей благодаря переходу на прямые договоры энергоснабжения членов кооперативов. Участники товариществ оценили преимущества прямых договоров. Они ежемесячно получают на руки квитанции с прозрачными начислениями и расчетами», — сообщает начальник Сургутского межрайонного отделения АО «Тюменская энергосбытовая компания» Елена Тетерман.