Сегодня ночью в экономической столице Югры 8 пожарных машин тушили магазин
Опубликовано: 27 июля 2017, 8:29 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня ночью в городе Сургуте ХМАО горел магазин. Пожар тушили восемь пожарных машин.
В городе Сургуте в 01:43 поступило сообщение о возгорании одноэтажного магазина и вагончика. Пожар локализован в 02-15. Пожар ликвидирован в 03-20. К тушению пожара от подразделений МЧС привлекалось 8 единиц техники, 28 человек личного состава, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Рубрики: Происшествия, Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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