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Разводным ключом он бил стекла автомобилей. В ХМАО задержан неадекватный хулиган (Фото)

Опубликовано: 27 июля 2017, 12:21 | Служба новостей "ЮграPRO"

Уголовное дело в отношении мужчины, повредившего три автомобиля, возбудили полицейские в Мегионе.

В дежурную часть полиции обратилось сразу несколько жителей поселка Высокий. Граждане рассказывали, что неизвестный человек серьёзно повредил их машины, которые были припаркованы у одного из домов на улице Ленина. Общий ущерб составил почти 300 тысяч рублей.

По подозрению в порче автомобилей был задержан 29-летний ранее безработный мужчина. Стоит сказать, у молодого человека был изъят разводной сантехнический ключ, которым он наносил удары по иномаркам. Причину своих противоправных действий хулиган объяснить не смог.

В итоге, следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений». Санкцией данной статьи максимально предусмотрено до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД России по Мегиону.

Рубрики: Мегион. Метки: , , , .


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