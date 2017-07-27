Разводным ключом он бил стекла автомобилей. В ХМАО задержан неадекватный хулиган (Фото)

Уголовное дело в отношении мужчины, повредившего три автомобиля, возбудили полицейские в Мегионе.

В дежурную часть полиции обратилось сразу несколько жителей поселка Высокий. Граждане рассказывали, что неизвестный человек серьёзно повредил их машины, которые были припаркованы у одного из домов на улице Ленина. Общий ущерб составил почти 300 тысяч рублей.

По подозрению в порче автомобилей был задержан 29-летний ранее безработный мужчина. Стоит сказать, у молодого человека был изъят разводной сантехнический ключ, которым он наносил удары по иномаркам. Причину своих противоправных действий хулиган объяснить не смог.

В итоге, следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений». Санкцией данной статьи максимально предусмотрено до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД России по Мегиону.







