Перед судом в ХМАО предстанет сургутянин, который сумел обмануть пенсионный фонд

Житель Сургута предстанет перед судом по обвинению в хищении денежных средств Пенсионного фонда РФ.

Прокуратура готова к суду по уголовному делу в отношении югорчанина. Он обвиняется в мошенничестве при получении выплат, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Суть дела состоит в том, что обвиняемый обратился к неустановленному следствием лицу, которое за деньги, изготовило поддельные документы, дающие право на досрочное получение пенсии по старости. После этого документы были предоставлены в Управление Пенсионного Фонда РФ в г. Сургуте. В результате обмана мужчина незаконно получил пенсионные выплаты в размере свыше 90 тыс. рублей.

Уголовное дело уже направлено в суд.

Стоит отметить, что в настоящее время ущерб обвиняемым возмещен в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.