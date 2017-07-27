Перед судом в ХМАО предстанет сургутянин, который сумел обмануть пенсионный фонд
Опубликовано: 27 июля 2017, 10:13 | Служба новостей "ЮграPRO"
Житель Сургута предстанет перед судом по обвинению в хищении денежных средств Пенсионного фонда РФ.
Прокуратура готова к суду по уголовному делу в отношении югорчанина. Он обвиняется в мошенничестве при получении выплат, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Суть дела состоит в том, что обвиняемый обратился к неустановленному следствием лицу, которое за деньги, изготовило поддельные документы, дающие право на досрочное получение пенсии по старости. После этого документы были предоставлены в Управление Пенсионного Фонда РФ в г. Сургуте. В результате обмана мужчина незаконно получил пенсионные выплаты в размере свыше 90 тыс. рублей.
Уголовное дело уже направлено в суд.
Стоит отметить, что в настоящее время ущерб обвиняемым возмещен в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.
Рубрики: Общество, Сургут. Метки: Пенсионный фонд РФ, ХМАО, Югра.
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