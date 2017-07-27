Максим Ряшин увольняет директора департамента городского хозяйства Ханты-Мансийска Руслана Речапова

Увольняется директор департамента городского хозяйства Ханты-Мансийска Руслан Речапов. Об этом сообщила начальник управления общественных связей администрации столицы Югры Наталья Корчагина.

«Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин снял с должности директора департамента городского хозяйства Руслана Речапова. Он не поработал и год. Исполнять обязанности директора городского хозяйства будет Федор Томша начальник управления благоустройства и развития жилищного комплекса», — сообщил корреспонденту «ЮграPRO» источник, знающий ситуацию.

Информацию об увольнении высокопоставленного чиновника администрации столицы Югры подтвердила начальник управления общественных связей администрации столицы Югры Наталья Корчагина.

«Ни кто, ни кого не снимал. Руслан Шаукатович сам подал заявление об увольнении», — заявила корреспонденту «ЮграPRO» Наталья Корчагина.

Видимо, господин Речапов не пришелся ко двору «веселой компании» бывших полицейских. Как говорится, не стал игроком столичной «Команды».

Напомним, Руслан Речапов проработал в системе городского муниципалитета около восьми лет. На посту директора он сменил Сергея Эрнста. При вступлении в должность Речапов сказал, что не намерен кардинально менять направление деятельности департамента. Не исключено, что именно этот подход стал поводом для увольнения Руслана Речапова.

«Все приоритетные вопросы, которые сегодня стоят перед департаментом, будут решаться», – тогда же, при вступлении в должность, отмечал Руслан Речапов.

Нет оснований сомневаться, что Речапов был на своем месте, об этом свидетельствуют хотя бы результаты безаварийной работы систем городского жизнеобеспечения в зимний период, поддержание городского хозяйства в надлежащем виде. Проверка состояния городских дорог, которую в эти дни проводят эксперты Общенародного фронта, подтверждает, что больших недостатков в деятельности теперь уже бывшего ведомства Руслана Речапова выявить не удалось.

Инсайдерские источники агентства, тем не менее, придерживаются точки зрения о том, что причиной увольнения Речапова стало расхождение с руководством города по поводу методов управления имуществом столицы Югры. Видимо, господину Речапову не удалось стать своим игроком в команде мэрии, где основные интересы продвигают в прошлом бывшие высокопоставленные полицейские.

Увольнение директора ведущего департамента города произошло в очень неподходящий момент, когда подготовка города к зиме вступила в решающую фазу. Сейчас большой интерес представляет вопрос, кто станет преемником Руслана Речапова. Когда новый директор вступит в должность, станет понятно, интересы какой группировки не стал лоббировать Речапов, и кто изъявил согласие быть более покладистым при решении острых городских проблем.