Лобовое столкновение иномарок в Ханты-Мансийске унесло жизнь одного из водителей

Накануне ночью в окружной столице ХМАО произошло столкновение двух иномарок. ДТП случилось ночью на ул. Тобольский тракт, в районе заправки Газпром.

«Chevrolet Epica и Skoda столкнулись на мосту в районе аэропорта, по дороге на СУ-967. Они столкнулись лоб в лоб, машины в хлам, страшная авария. Там было много машин ГАИ, скорая, МЧС, движение перекрыли», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» очевидец последствий происшествия.

Пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО сообщает, что авария произошла в районе д.2 по ул. Тобольский тракт. 55-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с «Шевролет Эпика» под управлением 25-летнего водителя. В результате ДТП водитель Шкоды скончался на месте происшествия. Кроме того, водитель и пассажир автомобиля «Шевролет» получили травмы.







