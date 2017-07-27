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23 объекта социального значения появились в Советском районе ХМАО при поддержке банка «Открытие»

Опубликовано: 27 июля 2017, 14:15 | Служба новостей "ЮграPRO"

Управляющий филиалом Западно-Сибирский банка «Открытие» Виталий Мосунов и глава Советского района Игорь Набатов подписали ежегодное соглашение о сотрудничестве. В мероприятии, проходившем в формате круглого стола, приняли участие депутаты районной думы, главы поселений, руководители организаций, индивидуальные предприниматели. Встреча в новом формате позволила всесторонне обсудить аспекты взаимодействия финансовой организации и рассмотреть новые предложения о сотрудничестве.

«У нас есть возможность не просто подписать соглашение, но и обсудить наиболее актуальные вопросы для жителей Советского района в рамках круглого стола, — подчеркнул глава района Игорь Набатов. — Такое сотрудничество, я уверен, важно для обеих сторон. Кроме того, это взаимодействие необходимо и бизнес-сообществу муниципального образования. И главное, что соглашение работает в интересах жителей Советского района».

Виталий Мосунов, в свою очередь, рассказал об участии кредитного учреждения в социальных проектах:  «Исторически так сложилось, что банк участвует во всех проектах, которые реализуются в округе. Сегодня мы активно участвуем в программе государственного частного партнерства. За последние четыре года мы построили двадцать три объекта социального назначения — это школы, детские сады». Также благодаря финансовой поддержке банка, в 2016-2017 годах, на территории Ханты-Мансийского округа в эксплуатацию введено порядка ста двадцати тысяч квадратных  метров жилья. В Советском районе банк «Открытие» кредитует организации, муниципальные предприятия и обычных жителей муниципалитета. Кроме этого финансовая организация участвует в благотворительных мероприятиях, проводимых совместно с администрацией Советского района. Как в прошлом, так и в этом году кредитным учреждением будет направлено пятьсот тысяч рублей на благотворительные цели, предназначенные бюджетным организациям и учреждениям.

В ходе круглого стола от участников мероприятия звучали различные вопросы и предложения к представителям банка. Так, главы поселений обратились с просьбой об установке дополнительного банкомата, работающего в круглосуточном режиме, в поселках Пионерского куста, а также о выделении спонсорской помощи при проведении массовых мероприятий на территории поселений. Представители бизнес-сообщества в свою очередь озвучили пожелания в расширении видов услуг кредитования, с индивидуальным подходом в каждом конкретном случае.

Рубрики: Общество, Советский район. Метки: , , .


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