Среда, 26 июля 2017 18+

Комментарии:

Взрывчатки в ней не оказалось. Полицейские Югры вернули сумку с деньгами законному владельцу

Опубликовано: 26 июля 2017, 11:42 | Служба новостей "ЮграPRO"

В дежурную часть полиции Мегиона позвонил местный житель, он сообщил, что на улице Губкина возле подъезда дома лежит бесхозная сумка. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Прибывшие на место полицейские обследовали сумку на предмет наличия в ней взрывчатки. Как выяснилось, опасности для окружающих она не представляет. В ней находились мужские вещи, деньги и документы на имя 60-летнего жителя Мегиона.

Стражи порядка связались с рассеянным владельцем вещей, который заметил отсутствие сумки только после того, как ему позвонили из дежурной части. Мужчина поблагодарил полицейских за возврат имущества в целости и сохранности, сообщает пресс-служба ОМВД России по Мегиону.

Рубрики: Мегион, Общество. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

1052
Просмотры:
12
Поделились:
4 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

В рамках акции «Твори добро» Алексей Андреев оказал благотворительную помощь жителям Нижневартовска

Опубликовано 26 июля 2017, 17:15

В июле фонд местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ», учрежденный депутатом Думы Югры, членом фракции «Единая Россия» Алексеем Андреевым организовал благотворительную акцию для жителей Нижневартовска. Два десятка югорских семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили поддержку. В рамках ... Читать полностью >>

В печи аэропорта Сургута сгорели овощи и фрукты из Таджикистана

Опубликовано 26 июля 2017, 16:52

Не удалось сургутянам полакомиться фруктами из соседней республики. Дежурящие в аэропорту города Сургута инспекторы Управления Россельхознадзора по ХМАО, досматривают ручную кладь пассажиров международных авиарейсов и пресекают ввоз подкарантинной продукции. Только за первую половину июля у инспекторов ... Читать полностью >>

Более 100 работников строительной фирмы в ХМАО спустя три месяца дождались зарплату

Опубликовано 26 июля 2017, 16:37

В Югре удалось ликвидировать миллионную задолженность по заработной плате перед сотрудниками строительной фирмы Нижневартовска. Стоит сказать, трехмесячная задолженность перед работниками была выявлена Гострудинспекцией в ООО «Строительно-Монтажная фирма «Славутич» во время внеплановой проверки в апреле 2017 года. ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO