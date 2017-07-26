Взрывчатки в ней не оказалось. Полицейские Югры вернули сумку с деньгами законному владельцу

В дежурную часть полиции Мегиона позвонил местный житель, он сообщил, что на улице Губкина возле подъезда дома лежит бесхозная сумка. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Прибывшие на место полицейские обследовали сумку на предмет наличия в ней взрывчатки. Как выяснилось, опасности для окружающих она не представляет. В ней находились мужские вещи, деньги и документы на имя 60-летнего жителя Мегиона.

Стражи порядка связались с рассеянным владельцем вещей, который заметил отсутствие сумки только после того, как ему позвонили из дежурной части. Мужчина поблагодарил полицейских за возврат имущества в целости и сохранности, сообщает пресс-служба ОМВД России по Мегиону.