Взрывчатки в ней не оказалось. Полицейские Югры вернули сумку с деньгами законному владельцу
Опубликовано: 26 июля 2017, 11:42 | Служба новостей "ЮграPRO"
В дежурную часть полиции Мегиона позвонил местный житель, он сообщил, что на улице Губкина возле подъезда дома лежит бесхозная сумка. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Прибывшие на место полицейские обследовали сумку на предмет наличия в ней взрывчатки. Как выяснилось, опасности для окружающих она не представляет. В ней находились мужские вещи, деньги и документы на имя 60-летнего жителя Мегиона.
Стражи порядка связались с рассеянным владельцем вещей, который заметил отсутствие сумки только после того, как ему позвонили из дежурной части. Мужчина поблагодарил полицейских за возврат имущества в целости и сохранности, сообщает пресс-служба ОМВД России по Мегиону.
Рубрики: Мегион, Общество. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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