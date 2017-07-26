Власти Югры неоправданно рискнули здоровьем населения. Новый хозяин Холдинга «Ханты-Мансийская аптека» не собирается работать в убыток

Проблема лекарственного обеспечения льготников в Югре остается нерешенной. С начала года число отсроченных рецептов неуклонно росло. Активисты Общероссийского народного фронта выявили более 3 тысяч отсроченных рецептов на конец первого полугодия 2017 года.

По словам заместителя директора департамента здравоохранения, провести закупки в срок в первом квартале 2017 года не позволили сбои на электронной площадке. Ситуацию спасали запасы медикаментов, закупленные в прошлом году, но уже к апрелю они закончились. Выровнять положение к концу мая планировалось, но не получилось. Ситуация начала меняться только с июля, сообщает пресс-служба ОНФ ХМАО.

Особо можно посочувствовать жителям отдаленных поселений. Все дело в том, что в правительстве нефтяного региона, как ранее уже сообщали корреспонденты «ЮграPRO», решили продать ОАО «Ханты-Мансийская аптека», подробнее об этом в материале «Крупнейшая сеть аптек Югры ушла с молотка за 277 млн рублей». Холдинг «Ханты-Мансийская аптека» был приватизирован и продан, а с новым собственником, по признанию чиновника депздрава, взаимодействие выстраивается непросто, не во всем он идет навстречу.

Напомним, что собственником ОАО «Ханты-Мансийская аптека» стало ООО «Уралтрейдконсалтинг», которое аффилировано с бизнесменом из Екатеринбурга Маликом Гайсиным.

«Собственно, о рисках приватизации аптечного холдинга, активисты ОНФ предупреждали власти региона, с того момента, как правительство округа объявило о намерении приватизировать государственное аптечное предприятие, — отмечает эксперт ОНФ в Югре Елена Маслюкова. — Аптечный холдинг осуществлял централизованные поставки медикаментов, в том числе наркотических средств и психотропных веществ в отдаленные поселки, как правило, не имея в этом никакой экономической выгоды, учитывая огромные расстояния между населенными пунктами и малую численность их жителей. Частник работать себе в ущерб не будет, потому перебои с лекарствами в труднодоступных поселках стали нормой».

Действительно, о проблемах, которые должны были возникнуть в связи с продажей сети аптек не говорил лишь ленивый, однако «наверху» поступили так, как посчитали нужным, и теперь здоровье югорчан стало своего рода разменной монетой сомнительной сделки.

Эксперты ОНФ отмечают, что альтернативные пути решения проблемы, которые пытаются выработать чиновники профильного департамента пока не имеют успеха: сигналы о большей части отсроченных рецептов, это касается как федеральной, так и региональной льготы, поступают именно из труднодоступных отдаленных поселений.