В Югре сотруднице магазина, снабжавшей алкоголем подростков, подыскали новое место работы
Опубликовано: 26 июля 2017, 15:47 | Служба новостей "ЮграPRO"
Исправительные работы на полгода – такой приговор вынес мировой судья Югорского судебного района в отношении местной жительницы за неоднократные нарушения при розничной торговле алкоголем.
Установлено, что в сентябре 2016 года работница магазина в г. Югорске продала несовершеннолетнему подростку алкогольную продукцию. За данное правонарушение женщина была привлечена к административной ответственности.
Несмотря на это, в январе 2017 года она вновь реализовала в том же магазине спиртосодержащие напитки несовершеннолетнему, что послужило основанием для возбуждения органами внутренних дел в отношении нее уже уголовного дела по ст. 151.1 УК РФ.
Рубрики: Общество, Происшествия, Югорск. Метки: алкоголь, новости ХМАО, новости Югра, продажа алкоголя несовершеннолетним, ХМАО, Югра.
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