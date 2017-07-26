В Югре сотруднице магазина, снабжавшей алкоголем подростков, подыскали новое место работы

Исправительные работы на полгода – такой приговор вынес мировой судья Югорского судебного района в отношении местной жительницы за неоднократные нарушения при розничной торговле алкоголем.

Установлено, что в сентябре 2016 года работница магазина в г. Югорске продала несовершеннолетнему подростку алкогольную продукцию. За данное правонарушение женщина была привлечена к административной ответственности.

Несмотря на это, в январе 2017 года она вновь реализовала в том же магазине спиртосодержащие напитки несовершеннолетнему, что послужило основанием для возбуждения органами внутренних дел в отношении нее уже уголовного дела по ст. 151.1 УК РФ.