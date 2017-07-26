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В Югре объявлен режим чрезвычайной ситуации! Горят леса

Опубликовано: 26 июля 2017, 10:29 | Служба новостей "ЮграPRO"

Вчера 25 июля 2017 года исполняющий обязанности губернатора Югры Геннадий Бухтин подписал распоряжение о введении на территории ХМАО режима чрезвычайной ситуации (ЧС) межмуниципального характера. ЧС объявлен в связи с лесными пожарами. На сегодняшний день горят леса во всех муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа, зафиксировано 35 пожаров на площади 3458 гектаров.

«Леса горят по всей территории округа, на данный момент действует 35 пожаров на территории 3458 гектаров. Самое большое количество пожаров в Белоярском районе. На данный момент работает восемь вертолетов и 15 самолетов маленьких и больших, Ан-2,А-22 и Цесна. Тушат пожары не самолеты и вертолеты, а люди, авиация не тушит, она может оказывать содействие, а тушат люди с лопатой. Авиация не тушит. она немного помогает людям, сбивает кромку и после этого люди могут работать. На данный момент на тушении лесных пожаров задействовано 300 человек. Самолет Бе-200 для тушения у нас не используется, потому что нет больших водоемов, которые можно использовать для забора воды, а садиться на Обь это не безопасно. По сбросу воды работает вертолет Ка-32, во второй половине дня должны прибыть вертолеты АНТ Ми-8, для сброса воды. Пожары начались 13 июля, когда прошли сухие грозы», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» сотрудник  Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов.

Создан Оперативный штаб под руководством заместителя губернатора Югры Алексея Забозлаева. Его работа будет организована на базе Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

13 пожаров общей площадью 57 гектаров действуют на территории Березовского, Белоярского, Кондинского, Октябрьского, Советского и Сургутского лесничеств ХМАО. Писало «ЮграPRO» еще 21 июля.

Рубрики: Общество, Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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