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В рамках акции «Твори добро» Алексей Андреев оказал благотворительную помощь жителям Нижневартовска

Опубликовано: 26 июля 2017, 17:15 | Служба новостей "ЮграPRO"

В июле фонд местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ», учрежденный депутатом Думы Югры, членом фракции «Единая Россия» Алексеем Андреевым организовал благотворительную акцию для жителей Нижневартовска. Два десятка югорских семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили поддержку. В рамках акции помощь получили: многодетные родители, мамы, в одиночку воспитывающие детей, семьи в трудном материальном положении смогли выбрать обувь и вещи. Каждая семья получила по продуктовому набору, который состоял из продуктов повседневного питания и сладостей.

Напомним, акция «Твори добро» и другие акции помощи социально незащищенным семьям объединены фондом «МЫ ВМЕСТЕ» в программу «Благополучие». Она предполагает не только материальную помощь, но и юридические консультации для семей, помощь в трудоустройстве, решение других частных вопросов (этим занимаются специалисты общественной приемной депутата Алексея Андреева).  Но самой востребованной по-прежнему остается помощь в обеспечении семей одеждой и обувью, предметами первой необходимости.

Особую благодарность депутату Алексею Андрееву выразила инвалид II группы, вдова участника ВОВ Лидия Семеновна: «Большое вам спасибо. Ваша помощь помогает людям выживать. Здоровья вам, вашим близким. И спасибо всем людям, которые помогают вместе с вами». В книге отзывов Елена Владимировна написала следующее: «Уважаемый Алексей Владимирович огромное вам спасибо за оказанную помощь в трудной жизненной ситуации, за вашу благотворительную организацию. Желаю вам успехов в труде».

Подобные благотворительные акции фонд «МЫ ВМЕСТЕ» проводит совместно с социальными учреждениями, под патронажем которых находятся нуждающиеся семьи, а также в сотрудничестве с предпринимателями и организациями городов. Именно они передают в дар нужные вещи, при необходимости предоставляют скидки на покупку определенных товаров.  «От имени учредителей Фонда хочу поблагодарить предпринимателей, которые стали главными партнерами июльской акции «Твори добро». Особую признательность выражаю магазину ООО «Закриев и Ко», директору магазина «Бегемотик» Букрееву Роману. Благодаря их участию нам удается помогать еще большему числу горожан, и я призываю учреждения городов присоединяться к этому доброму делу», — говорит исполнительный директор фонда развития города «МЫ ВМЕСТЕ» Сергей Благородов.

Помощь жителям Югры продуктовыми наборами, одеждой и другими необходимыми вещами осуществляется фондом «МЫ ВМЕСТЕ» не только в рамках благотворительной акции. Так, отдельные категории жителей получают продовольственную помощь во время поздравлений с общегородскими праздниками – на Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день и прочие. Также помощь продуктами, лекарствами и другими необходимыми вещами оказывается по личным обращениям жителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К примеру, одиноким пенсионерам и семьям, утратившим свое имущество во время пожара.

Следующая акция — «Собери ребенка в школу» — пройдет накануне Первого сентября, ее адресатами станут те многодетные и нуждающиеся семьи, в которых воспитываются школьники.  Для них будут подготовлены не только одежда и обувь, но и канцелярские принадлежности, спортивная одежда и пр.

Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: , , , , , , .


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