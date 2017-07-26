В печи аэропорта Сургута сгорели овощи и фрукты из Таджикистана

Не удалось сургутянам полакомиться фруктами из соседней республики. Дежурящие в аэропорту города Сургута инспекторы Управления Россельхознадзора по ХМАО, досматривают ручную кладь пассажиров международных авиарейсов и пресекают ввоз подкарантинной продукции.

Только за первую половину июля у инспекторов возникли вопросы к 15 пассажирам, и изъято около 82 кг подкарантинной продукции растительного происхождения (фрукты, овощи, орехи, сухофрукты), ввозимой из Таджикистана.

Как отмечают в Россельхознадзоре, задержание продукции проводится в целях предупреждения распространения карантинных для Российской Федерации вредителей. На этом же основании все изъятое было уничтожено путем сжигания в специальной печи аэропорта. А прибывшие с гостинцами пассажиры были привлечены к административной ответственности.