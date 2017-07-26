В печи аэропорта Сургута сгорели овощи и фрукты из Таджикистана
Опубликовано: 26 июля 2017, 16:52 | Служба новостей "ЮграPRO"
Не удалось сургутянам полакомиться фруктами из соседней республики. Дежурящие в аэропорту города Сургута инспекторы Управления Россельхознадзора по ХМАО, досматривают ручную кладь пассажиров международных авиарейсов и пресекают ввоз подкарантинной продукции.
Только за первую половину июля у инспекторов возникли вопросы к 15 пассажирам, и изъято около 82 кг подкарантинной продукции растительного происхождения (фрукты, овощи, орехи, сухофрукты), ввозимой из Таджикистана.
Как отмечают в Россельхознадзоре, задержание продукции проводится в целях предупреждения распространения карантинных для Российской Федерации вредителей. На этом же основании все изъятое было уничтожено путем сжигания в специальной печи аэропорта. А прибывшие с гостинцами пассажиры были привлечены к административной ответственности.
Рубрики: Общество, Сургут, Экология. Метки: Аэропорт Сургут, новости Сургута, новости ХМАО, Россельхознадзор, Таджикистан, ХМАО, Югра.
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