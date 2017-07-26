В Кондинском и Нижневартовском районах Югры вместо жилья отапливают окружающую среду

Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры провел мониторинг и сформировал рейтинг энергоэффективности систем теплоснабжения муниципальных образований автономного округа.

Оценке подверглись показатели за период с 2014 по 2016 год, основными из них стали: удельный расход топлива на производство тепловой энергии; фактическая доля потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения; обновление схем теплоснабжения.

По данным специалистов, обновление схем теплоснабжения проводилось в течение отчетного периода во всех 22 муниципальных образованиях Югры. Однако эффективность у работ была различной, в итоге разница между минимальным и максимальным уровнем энергоэффективности систем теплоснабжения в муниципальных образованиях Югры достигает 35%.

— Городами с наиболее энергоэффективными системами теплоснабжения стали Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск. Нижние строчки рейтинга заняли Кондинский район, Югорск и Нижневартовский район. Основными причинами низкого рейтинга аутсайдеров послужили потери в сетях теплоснабжения и негативная динамика удельного расхода топлива, — сообщил Сергей Эрнст, заместитель директора департамента ЖКК и энергетики.

В правительстве округа отметили, что в текущем году начали работу по развитию инвестиционной деятельности теплоснабжающих организаций округа и оптимизацию систем теплоснабжения. С начала года на рассмотрение и утверждение уже поступили 24 инвестиционные программы.

Например, инвестиционная программа АО «Урайтеплоэнергия» включает строительство теплотрассы диаметром 530 мм, которая обеспечит бесперебойную подачу тепла на социально важные объекты – детский и взрослые стационары, родильный дом, профессиональный колледж и поликлинику.