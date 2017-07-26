Мигранты могут заразить югорчан. Обнаружены опасные заболевания

За прошедший год у 16 человек, приехавших в окружной центр нефтяного региона были выявлены инфекции опасные для окружающих. И это лишь данные лабораторных исследований центра профессиональной патологии в Ханты-Мансийске. Несмотря на это, вышеотмеченная медицинская организация упростила процедуру медицинского освидетельствования иностранных граждан.

АУ «Центр профессиональной патологии» ввел формат «одного окна» при прохождении иностранными гражданами процедуры медицинского осмотра при подачи документов в миграционную службу, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Югры.

По словам главного врача Центра, Николая Ташланова, в медсправке отражается информация о состоянии здоровья человека, который трудится в регионе. В частности, наличие или отсутствие таких опасных заболеваний, как лепра, туберкулез, ВИЧ – инфекция.

«Ежегодно в нашем Центре проходят медицинский осмотр свыше 6000 иностранных граждан, преимущественно из Таджикистана, Украины и Узбекистана. По данным лабораторных исследований за прошлый год у 16 человек выявлены инфекционные заболевания, которые представляют опасность для окружающих. Прежде всего, это сифилис, туберкулез и ВИЧ-инфекция» — отметил Николай Ташланов.

Мигранты должны проходить лабораторные исследования, обследоваться у нарколога, дерматолога, фтизиатра и венеролога. По мнению главного врача Центра, «одно окно» упрощает процедуру достаточно детального обследования, сокращая время получения медицинского заключения о состоянии здоровья.