Среда, 26 июля 2017 18+

Комментарии:

Мигранты могут заразить югорчан. Обнаружены опасные заболевания

Опубликовано: 26 июля 2017, 11:07 | Служба новостей "ЮграPRO"

За прошедший год у 16 человек, приехавших в окружной центр нефтяного региона были выявлены инфекции опасные для окружающих. И это лишь данные лабораторных исследований центра профессиональной патологии в Ханты-Мансийске. Несмотря на это, вышеотмеченная медицинская организация упростила процедуру медицинского освидетельствования иностранных граждан.

АУ «Центр профессиональной патологии» ввел формат «одного окна» при прохождении иностранными гражданами процедуры медицинского осмотра при подачи документов в миграционную службу, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Югры.

По словам главного врача Центра, Николая Ташланова, в медсправке отражается информация о состоянии здоровья человека, который трудится в регионе. В частности, наличие или отсутствие таких опасных заболеваний, как лепра, туберкулез, ВИЧ – инфекция.

«Ежегодно в нашем Центре проходят медицинский осмотр свыше 6000 иностранных граждан, преимущественно из Таджикистана, Украины и Узбекистана. По данным лабораторных исследований за прошлый год у 16 человек выявлены инфекционные заболевания, которые представляют опасность для окружающих. Прежде всего, это сифилис, туберкулез и ВИЧ-инфекция» —  отметил Николай Ташланов.

Мигранты должны проходить лабораторные исследования, обследоваться у нарколога, дерматолога, фтизиатра и венеролога. По мнению главного врача Центра, «одно окно» упрощает процедуру достаточно детального обследования, сокращая время получения медицинского заключения о состоянии здоровья.

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , .


Рейтинг новости:

372
Просмотры:
5
Поделились:
3 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

В рамках акции «Твори добро» Алексей Андреев оказал благотворительную помощь жителям Нижневартовска

Опубликовано 26 июля 2017, 17:15

В июле фонд местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ», учрежденный депутатом Думы Югры, членом фракции «Единая Россия» Алексеем Андреевым организовал благотворительную акцию для жителей Нижневартовска. Два десятка югорских семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили поддержку. В рамках ... Читать полностью >>

В печи аэропорта Сургута сгорели овощи и фрукты из Таджикистана

Опубликовано 26 июля 2017, 16:52

Не удалось сургутянам полакомиться фруктами из соседней республики. Дежурящие в аэропорту города Сургута инспекторы Управления Россельхознадзора по ХМАО, досматривают ручную кладь пассажиров международных авиарейсов и пресекают ввоз подкарантинной продукции. Только за первую половину июля у инспекторов ... Читать полностью >>

Более 100 работников строительной фирмы в ХМАО спустя три месяца дождались зарплату

Опубликовано 26 июля 2017, 16:37

В Югре удалось ликвидировать миллионную задолженность по заработной плате перед сотрудниками строительной фирмы Нижневартовска. Стоит сказать, трехмесячная задолженность перед работниками была выявлена Гострудинспекцией в ООО «Строительно-Монтажная фирма «Славутич» во время внеплановой проверки в апреле 2017 года. ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO