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Более 100 работников строительной фирмы в ХМАО спустя три месяца дождались зарплату

Опубликовано: 26 июля 2017, 16:37 | Служба новостей "ЮграPRO"

В Югре удалось ликвидировать миллионную задолженность по заработной плате перед сотрудниками строительной фирмы Нижневартовска.

Стоит сказать, трехмесячная задолженность перед работниками была выявлена Гострудинспекцией в ООО «Строительно-Монтажная фирма «Славутич» во время внеплановой проверки в апреле 2017 года. Виновные лица были привлечены к административной ответственности в виде штрафов, а руководителю выдали предписание об устранении нарушения в установленный срок. Однако, в сроки руководство не уложилось, поэтому было принято решение о возбуждении административного дела по ч. 23 ст. 19.5 КоАП РФ.

В итоге, задолженность по заработной плате в сумме 9 млн 768 тыс. рублей перед 112 работниками наконец была выплачена, сообщает пресс-служба государственной инспекции труда в ХМАО – Югре.

Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: , , , , .


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