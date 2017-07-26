Более 100 работников строительной фирмы в ХМАО спустя три месяца дождались зарплату
Опубликовано: 26 июля 2017, 16:37 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Югре удалось ликвидировать миллионную задолженность по заработной плате перед сотрудниками строительной фирмы Нижневартовска.
Стоит сказать, трехмесячная задолженность перед работниками была выявлена Гострудинспекцией в ООО «Строительно-Монтажная фирма «Славутич» во время внеплановой проверки в апреле 2017 года. Виновные лица были привлечены к административной ответственности в виде штрафов, а руководителю выдали предписание об устранении нарушения в установленный срок. Однако, в сроки руководство не уложилось, поэтому было принято решение о возбуждении административного дела по ч. 23 ст. 19.5 КоАП РФ.
В итоге, задолженность по заработной плате в сумме 9 млн 768 тыс. рублей перед 112 работниками наконец была выплачена, сообщает пресс-служба государственной инспекции труда в ХМАО – Югре.
Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ООО «Строительно-Монтажная фирма «Славутич», ХМАО, Югра.
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