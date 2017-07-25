Выпускники бегут из Югры. Каждый второй ищет себя за пределами округа
Опубликовано: 25 июля 2017, 18:01 | Служба новостей "ЮграPRO"
Больше половины российских выпускников уезжают из регионов, где получали высшее образование, в поисках работы. К такому выводу пришли в НИИ «Высшая школа экономики», проанализировав образовательную миграцию в стране.
Югра один из основных «экспортеров» молодых кадров для других регионов. Выпускников здесь не привлекают ни вузы, ни возможности трудоустройства. Каждый второй, получивший диплом, уезжает в поисках работы.
Тюменская область отнесена к транзитам. Сначала школьники из автономных округов едут туда поступать в вузы, но и после их окончания не задерживаются в «матрешке», а отправляются искать лучшей доли дальше.
Из всех уральских регионов к субъектам, которые притягивают школьников отнесена только Свердловская область. Здесь можно получить хорошее высшее образование или найти работу по специальности.
Рубрики: Общество, Страна и Мир. Метки: Высшая школа экономики, новости ХМАО, новости Югра, ХМАО, Югра.
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