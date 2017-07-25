Выпускники бегут из Югры. Каждый второй ищет себя за пределами округа

Больше половины российских выпускников уезжают из регионов, где получали высшее образование, в поисках работы. К такому выводу пришли в НИИ «Высшая школа экономики», проанализировав образовательную миграцию в стране.

Югра один из основных «экспортеров» молодых кадров для других регионов. Выпускников здесь не привлекают ни вузы, ни возможности трудоустройства. Каждый второй, получивший диплом, уезжает в поисках работы.

Тюменская область отнесена к транзитам. Сначала школьники из автономных округов едут туда поступать в вузы, но и после их окончания не задерживаются в «матрешке», а отправляются искать лучшей доли дальше.

Из всех уральских регионов к субъектам, которые притягивают школьников отнесена только Свердловская область. Здесь можно получить хорошее высшее образование или найти работу по специальности.