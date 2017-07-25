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В Югре спасатели на вертолете Ми-8 вывезли травмированную девушку с перевала «Центральный»

Опубликовано: 25 июля 2017, 11:08 | Служба новостей "ЮграPRO"

Накануне спасатели зонального поисково-спасательного отряда эвакуировали девушку, получившую травму ноги с перевала «Центральный» в Березовском районе ХМАО.

24 июля спасателям поступило сообщение о том, что у подножья горы Народная девушка 1995 года рождения получила травму ноги, что сделало невозможным ее дальнейшее передвижение.

Прибыв на вертолете МИ-8 в палаточный городок туристов, спасатели, после осмотра фельдшером, эвакуировали пострадавшую, сообщает пресс-служба «Центроспас-Югории».

Рубрики: Березовский район, Происшествия. Метки: , , , .


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