В Югре спасатели на вертолете Ми-8 вывезли травмированную девушку с перевала «Центральный»
Опубликовано: 25 июля 2017, 11:08 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне спасатели зонального поисково-спасательного отряда эвакуировали девушку, получившую травму ноги с перевала «Центральный» в Березовском районе ХМАО.
24 июля спасателям поступило сообщение о том, что у подножья горы Народная девушка 1995 года рождения получила травму ноги, что сделало невозможным ее дальнейшее передвижение.
Прибыв на вертолете МИ-8 в палаточный городок туристов, спасатели, после осмотра фельдшером, эвакуировали пострадавшую, сообщает пресс-служба «Центроспас-Югории».
Рубрики: Березовский район, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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