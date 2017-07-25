В Югре «Лада» влетела под «КАМАЗ». Погиб водитель
Опубликовано: 25 июля 2017, 10:03 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне на 365 км автодороги «Югра» Советского района ХМАО водитель 1952 года рождения, управляя автомобилем «Лада», допустил столкновение в заднюю левую часть автомобиля «КАМАЗ» под управлением водителя 1960 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Лады от полученных телесных повреждений скончался в медицинском учреждении, пассажир легкового автомобиля, женщина 1953 года рождения, получила травмы, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Рубрики: Происшествия, Советский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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