В столице Югры горел жилой дом
Опубликовано: 25 июля 2017, 9:54 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне в Ханты-Мансийске на улице Восьмого Марта горел жилой дом.
В 21:26 24.07.2017 г. поступило сообщение о загорании жилого дома. Пожар локализован в 21:34. Пожар ликвидирован в 21:35. К тушению пожара от МЧС России, привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Югре.
С начала 2017 года пожарные учреждения «Центроспас-Югория» осуществили 141 выезд на пожары. Спасены 42 человека, обнаружено погибшими 6 человек, из них 1 ребенок .
Рубрики: Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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