Вторник, 25 июля 2017 18+

Комментарии:

В ХМАО за полгода коррупционные преступления привели на скамью подсудимых более 30 человек

Опубликовано: 25 июля 2017, 15:40 | Служба новостей "ЮграPRO"

В управлении СКР по Ханты-Мансийскому округу подвели итоги работы за первые шесть месяцев 2017 года. За истекший период в производстве следователей находилось свыше 1400 уголовных дел. 630 уголовных дел были окончены производством и направлены в суд. В качестве обвиняемых по ним привлечены 582 лица.  В целях возмещения ущерба, причиненного преступлениями, наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 114 миллионов рублей. Благодаря принятым следствием мерам, в бюджет государства удалось возместить ущерб в сумме свыше полумиллиарда рублей.

В Следкоме подчеркивают, что пристальное внимание уделяется противодействию коррупции. За полгода возбуждено свыше 139 уголовных дел о коррупционных преступлениях, в суды направлено 33 дела о 86 эпизодах коррупционных преступлений.

На скамье подсудимых оказались 33 человека. Из них 3 должностных лица из органов местного самоуправления, 3 – из органов федеральной службы исполнения наказаний, 1 должностное лицо из сферы здравоохранения, 3 — из числа сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий.

Рубрики: Общество, Происшествия, Экономика. Метки: , , , , , , , .


Рейтинг новости:

143
Просмотры:
3
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Выпускники бегут из Югры. Каждый второй ищет себя за пределами округа

Опубликовано 25 июля 2017, 18:01

Больше половины российских выпускников уезжают из регионов, где получали высшее образование, в поисках работы. К такому выводу пришли в НИИ «Высшая школа экономики», проанализировав образовательную миграцию в стране. Югра один из основных «экспортеров» молодых кадров для ... Читать полностью >>

Прокурор Югры потребовал обеспечить своевременность выплаты заработка на территории округа

Опубликовано 25 июля 2017, 17:16

Прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин провел в Сургуте совещание с участием территориальных прокуроров. На совещании, в частности, обсуждались вопросы деятельности в сфере соблюдения прав граждан на своевременную оплату труда. Прокурор округа потребовал обеспечить соблюдение прав работников ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO