В ХМАО за полгода коррупционные преступления привели на скамью подсудимых более 30 человек

В управлении СКР по Ханты-Мансийскому округу подвели итоги работы за первые шесть месяцев 2017 года. За истекший период в производстве следователей находилось свыше 1400 уголовных дел. 630 уголовных дел были окончены производством и направлены в суд. В качестве обвиняемых по ним привлечены 582 лица. В целях возмещения ущерба, причиненного преступлениями, наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 114 миллионов рублей. Благодаря принятым следствием мерам, в бюджет государства удалось возместить ущерб в сумме свыше полумиллиарда рублей.

В Следкоме подчеркивают, что пристальное внимание уделяется противодействию коррупции. За полгода возбуждено свыше 139 уголовных дел о коррупционных преступлениях, в суды направлено 33 дела о 86 эпизодах коррупционных преступлений.

На скамье подсудимых оказались 33 человека. Из них 3 должностных лица из органов местного самоуправления, 3 – из органов федеральной службы исполнения наказаний, 1 должностное лицо из сферы здравоохранения, 3 — из числа сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий.