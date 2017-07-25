Сифилис, туберкулез и ВИЧ-инфекцию выявили у иностранцев в Югре
Опубликовано: 25 июля 2017, 14:09 | Служба новостей "ЮграPRO"
За 2016 год у 16 иностранных граждан выявили инфекционные заболевания, которые представляют опасность для окружающих – это сифилис, туберкулез и ВИЧ-инфекция. Об этом сообщил главный врач Центра профессиональной патологии в Югре Николай Ташланов.
«Ежегодно в нашем центре проходят медицинский осмотр свыше 6000 иностранных граждан, преимущественно из Таджикистана, Украины и Узбекистана. По данным лабораторных исследований за прошлый год у 16 человек выявлены инфекционные заболевания, которые представляют опасность для окружающих. Прежде всего, это сифилис, туберкулез и ВИЧ-инфекция», — отметил Николай Ташланов.
Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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