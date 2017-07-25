Сифилис, туберкулез и ВИЧ-инфекцию выявили у иностранцев в Югре

За 2016 год у 16 иностранных граждан выявили инфекционные заболевания, которые представляют опасность для окружающих – это сифилис, туберкулез и ВИЧ-инфекция. Об этом сообщил главный врач Центра профессиональной патологии в Югре Николай Ташланов.

«Ежегодно в нашем центре проходят медицинский осмотр свыше 6000 иностранных граждан, преимущественно из Таджикистана, Украины и Узбекистана. По данным лабораторных исследований за прошлый год у 16 человек выявлены инфекционные заболевания, которые представляют опасность для окружающих. Прежде всего, это сифилис, туберкулез и ВИЧ-инфекция», — отметил Николай Ташланов.