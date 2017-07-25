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Прокурор Югры потребовал обеспечить своевременность выплаты заработка на территории округа

Опубликовано: 25 июля 2017, 17:16 | Служба новостей "ЮграPRO"

Прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин провел в Сургуте совещание с участием территориальных прокуроров. На совещании, в частности, обсуждались вопросы деятельности в сфере соблюдения прав граждан на своевременную оплату труда.

Прокурор округа потребовал обеспечить соблюдение прав работников на своевременную и полную оплату труда. В целях недопущения роста социальной напряженности, Ботвинкин указал подчиненным на необходимость своевременного принятия превентивных мер, а также дачи уголовно-правовой оценки действиям руководителей всех предприятий-должников, не выплачивающих заработную плату свыше двух месяцев.

Кроме того, на совещании заслушан директор ООО «Нефтэк-Кор» о причинах образовавшейся задолженности по заработной плате перед работниками предприятия, перспективах их погашения.

Рубрики: Общество, Сургут. Метки: , , , , , , , .


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