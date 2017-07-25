Прокурор Югры потребовал обеспечить своевременность выплаты заработка на территории округа

Прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин провел в Сургуте совещание с участием территориальных прокуроров. На совещании, в частности, обсуждались вопросы деятельности в сфере соблюдения прав граждан на своевременную оплату труда.

Прокурор округа потребовал обеспечить соблюдение прав работников на своевременную и полную оплату труда. В целях недопущения роста социальной напряженности, Ботвинкин указал подчиненным на необходимость своевременного принятия превентивных мер, а также дачи уголовно-правовой оценки действиям руководителей всех предприятий-должников, не выплачивающих заработную плату свыше двух месяцев.

Кроме того, на совещании заслушан директор ООО «Нефтэк-Кор» о причинах образовавшейся задолженности по заработной плате перед работниками предприятия, перспективах их погашения.