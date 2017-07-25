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После драки… «Югра» пытается поспорить с Центробанком в суде

Опубликовано: 25 июля 2017, 14:31 | Служба новостей "ЮграPRO"

В картотеке арбитражных дел вчера, 24 июля, был зарегистрирован иск от банка «Югра» к ЦБ РФ. В своем обращении «Югра» требует признать незаконными действия регулятора. Подробности искового заявления пока не раскрываются.

Напомним, 10 июля в банке «Югра» решением Центробанка России введена временная администрация и трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов из-за неустойчивого финансового положения банка. ЦБ заподозрил «Югру» в недостоверной отчетности, манипуляциях со вкладами и возможном выводе активов.

Затем Агентство по страхованию вкладов назначило банки, которые возьмутся выплачивать возмещение вкладчикам «Югры». Выплаты начались с 20 июля, в ВТБ уже сообщили о выплате более 20 миллионов рублей в счет возмещения.

При этом ранее Генпрокуратура оспорила правомерность действий регулятора и потребовала отменить приказы ЦБ относительно деятельности банка «Югра». Кроме того, по данным источника ТАСС в банковских кругах, Генпрокуратура предостерегла и Агентство по страхованию вкладов о недопустимости проведения выплат вкладчикам «Югры».

Но предостережение ведомства не возымело действия. В этом случае судебная тяжба может дать «Югре» время.

Рубрики: Общество, Страна и Мир, Экономика. Метки: , , , , , , , .


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