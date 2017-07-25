Многострадальная Нижневартовская больница вновь становится поводом для политических скандалов в Югре

Члены партии «Единая Россия», участвуя год назад в выборах на должности депутатов окружной Думы, неоднократно публично заявляли о скором завершении строительства Нижневартовской больницы. И этот вопрос также возникал на встречах избирателей с тогда еще кандидатами в депутаты окружной Думы Борисом Хохряковым и Натальей Западновой. Тем не менее, по информации, полученной от эксперта ОНФ Алексей Савоськина, строительство первой очереди больницы прекращается и проводится консервация комплекса.

«Сегодня истекает 10-дневный срок, завтра уже будет заключен договор на консервацию, больницы, строящейся в Нижневартовске. По сути, ни о каком строительстве, о котором так часто и громогласно заявляли, речь сейчас не идет. Консервировать будет компания, которая и строила этот объект. Эта ситуация достаточно странная: с одной стороны получается, что они не в состоянии построить этот объект. Второй раз ставят на консервацию в связи с проектными ошибками. Строительный комплекс региона не в состоянии достроить объект. Всем этим управляет заказчик — управление капитального строительства ХМАО. Деньги поступают по программе «Сотрудничество». Это уже вопросы к заместителю губернатора Шаповалу, это вопрос кадров — они не в состоянии строить серьезный объект. Объекты, которые были введены в эксплуатацию, они на самом деле оказались недостроенными, они не эксплуатируются. Хотя все акты подписаны. В ХМАО больше 100 объектов не достроено», — заявил корреспонденту «ЮграPRO» эксперт ОНФ Алексей Савоськин.

Как нам пояснили в управлении капитального строительства Югры, консервация происходит в связи с необходимостью внесения изменений в проект.

«Строятся корпуса второй очереди. Корпус В, строится 3 этаж, а всего в этом корпусе 6 этажей, до конца августа будет завершено строительство этого корпуса. Инфекционный корпус — строится цокольный этаж, до конца сентября надеемся корпус сдать. Строительство ведет «Версо-монолит». Проводится корректировка проектной документации первой очереди, этим занимается компания «Проект центр». Сейчас проводится консервация. Но мы надеемся в феврале возобновить строительство, ошибок при проектировании не было, нужно учесть новые пожарные нормы», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» сотрудник управления капитального строительства ХМАО Александр Макариков, курирующий стройку больницы в Нижневартовске.

Но данный комментарий не может быть оправданием происходящему, так как новые пожарные нормы были введены еще в 2012 году. Пяти лет не хватило чиновникам Югры от строительства, чтобы понять необходимость внесения изменений в проектную документацию.

Нижневартовский долгострой также несет имиджевые риски и для губернатора Тюменской области Владимира Якушева, потому что объект финансируется через программу «Сотрудничество» — фактически финансируется областным правительством. Но на практике Якушев не занимается строительством больницы в Нижневартовске, а правительство Тюменской области просто передает деньги, полученные от автономного округа обратно главным распорядителям в Ханты-Мансийске. Таким образом, даже механизм реализации программы «Сотрудничество» ставится под сомнение, потому что государственный заказчик строительства находится в Югре и он определяет подрядчика, он подписывает акты выполненных работ, при этом оперирует не своими деньгами, а деньгами, выделенными из бюджеты области, а фактически за результат отвечает правительство Тюменской области, а не правительство Югры. Как говорится «У семи нянек – дитя без глаз». По гамбургскому счету, это бессилие, даже без привлечения медиков, можно диагностировать, как импотенцию власти.

А результат то налицо – югорские единороссы накануне выборов Президента России второй раз замораживают строительство важнейшего социального объекта во втором по количеству избирателей городе Югры — Нижневартовске.

Понятно, что время предвыборных обещаний прошло. В самый раз, чтобы настало время отчетов депутатов о выполнении данных обещаний, на тех же площадках и перед той же аудиторией. Беда в том, что отчитываться не в чем.

Напомним, что разработка проекта больницы нового типа началась в 2008 году. К строительству мультифункциональной больницы в Нижневартовске приступили в 2011 году. Из бюджетов ХМАО, ЯНАО и Юга Тюменской области в рамках программы «Сотрудничество» тогда было выделено около 4 млрд рублей. Первым подрядчиком стала московская фирма «Строй-Престиж», но вскоре москвичи покинули стройку. В 2013 году договор на строительство больницы был заключен с компанией «Версо-монолит». Однако, и ей тоже не удалось добиться ощутимых результатов в строительстве объекта здравоохранения и договор был расторгнут. Правительство Югры оперативно написало программу «Развитие здравоохранения на 2016 – 2020 годы» в рамках которой на строительство больницы в Нижневартовск е было запланировано, 2,4 млрд рублей. В 2016 году – 5,9 млн рублей, в 2017 – 611,9 млн рублей, в 2018 – 880,3 млн рублей, 2019 – 907,3 млн рублей. Но новый договор на возведение больницы в Нижневартовске удалось подписать только 7 февраля 2017 года и опять с «Версо-монолитом».

Очевидно, что деньги на строительство больницы в Нижневартовске есть — они зарезервированы в программе «Сотрудничество», и в программе «Развитие здравоохранения на 2016 – 2020 годы», но, тем не менее, чиновники идут на консервацию. По всей видимостью, консервация является лишь поводом, а истинная причина этого решения стоит за скобками и за этим решением по консервации лежат интересы отдельных должностных лиц департамента строительства, основанные на «тесной» связи именно с менеджментом компании «Версо-монолит». Только созданием наивыгоднейших условий для исполнителя государственных контрактов, можно оправдать подобного рода решения. А как по другому можно объяснить то, что в угоду этому решению в жертву приносят политические обязательства «Единой России», репутационные риски губернатора Тюменской области. Все это приносится в жертву только тогда, когда есть явная корыстная мотивация отдельных должностных лиц. Фактически мы вновь имеем дело с коррупционным проявлением отдельных лиц, которые они пытаются массировать отдельными производственными форс-мажорами.

Для справки. Компания «Версо-Монолит» зарегистрирована в Ивантеевке Московской области и принадлежит Нариману Алиеву, Фаигу Жафарову и Дильгману Мамедову. Специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий и периодически занимается медицинскими подрядами, например, в 2012 году проектировала и строила многофункциональный Центр спортивной и балетной травмы и реабилитации им. Н.Н. Приорова.