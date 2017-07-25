Чиновники Сургутского района сэкономили на инженерных сетях к жилым домам
Опубликовано: 25 июля 2017, 16:10 | Служба новостей "ЮграPRO"
Исполняющий обязанности губернатора Югры Геннадий Бухтин в режиме онлайн проинспектировал социально значимые стройки автономного округа. В этот раз в поле его зрения вновь были инфраструктурные объекты, которые возводятся с опережением графика.
Так, в Сургутском районе отчитались о возведении инженерных сетей к многоквартирным жилым домам поселка Федоровский. Работы по данному объекту стартовали относительно недавно – в мае – сейчас они выполнены на 14%, сдача объекта запланирована на октябрь 2018 года.
Рассказав о ходе работ, чиновники подчеркнули, что в результате проведения торгов на строительство, сэкономлены бюджетные средства.
— Это еще один образец того, как нужно выстраивать закупочную деятельность, — похвалил Геннадий Бухтин. – Нынешний строительный комплекс представляет второй этап работ, первоначальный объем которых был завершен в 2013 году. Расширение позволит обеспечить дополнительное строительство 139 тысяч квадратных метров жилья, ряда социальных объектов – школы, детского сада.
Также Геннадий Бухтин связался с представителями Лангепаса и Когалыма, где также ведутся инфраструктурные стройки. И.о. губернатора остался доволен представленной информацией о ходе работ.
Каких сетей? Вы можете вещи называть своими именами? А то что-то написали, а о чем — догадайтесь сами, пофантазируйте, так сказать….О чем новость? Кто? Где? Когда? В чем прелесть?