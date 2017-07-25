Чиновники Сургутского района сэкономили на инженерных сетях к жилым домам

Исполняющий обязанности губернатора Югры Геннадий Бухтин в режиме онлайн проинспектировал социально значимые стройки автономного округа. В этот раз в поле его зрения вновь были инфраструктурные объекты, которые возводятся с опережением графика.

Так, в Сургутском районе отчитались о возведении инженерных сетей к многоквартирным жилым домам поселка Федоровский. Работы по данному объекту стартовали относительно недавно – в мае – сейчас они выполнены на 14%, сдача объекта запланирована на октябрь 2018 года.

Рассказав о ходе работ, чиновники подчеркнули, что в результате проведения торгов на строительство, сэкономлены бюджетные средства.

— Это еще один образец того, как нужно выстраивать закупочную деятельность, — похвалил Геннадий Бухтин. – Нынешний строительный комплекс представляет второй этап работ, первоначальный объем которых был завершен в 2013 году. Расширение позволит обеспечить дополнительное строительство 139 тысяч квадратных метров жилья, ряда социальных объектов – школы, детского сада.

Также Геннадий Бухтин связался с представителями Лангепаса и Когалыма, где также ведутся инфраструктурные стройки. И.о. губернатора остался доволен представленной информацией о ходе работ.