Югра горит. За выходные огонь охватил более 600 гектаров леса
Опубликовано: 24 июля 2017, 15:11 | Служба новостей "ЮграPRO"
Режим чрезвычайной ситуации введен в Белоярском и Березовском районах округа, сообщают в департаменте природных ресурсов. По состоянию на 9 утра понедельника, 24 июля, в лесах Югры действует 25 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляет 673,9 га. Возгорания зафиксированы не территории 6 лесничеств.
В Белоярском районе специалистами авиационной и наземной охраны лесов выявлено 9 природных пожаров, площадь которых 181 га.
В Березовском – 6 возгорания охватили 97 га лесной площади.
В Октябрьском – 1 лесной пожар площадью 56 га.
На территории Самаровского лесничества действует 4 пожара на площади 107,5 га.
В Сургутском районе выявлено 3 действующий пожара общей площадью 151,4 га.
В Советском – 2 возгорания на территории 81 га.
В специализированной диспетчерской службе Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов отмечают, угрозы населенным пунктам нет. Принимаются все необходимые меры по тушению лесных пожаров. В тушении лесных пожаров задействовано 456 специалистов Авиалесоохраны Югры.
Рубрики: Белоярский район, Березовский район, Общество, Происшествия, Экология. Метки: Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Югры, Лесные пожары, новости ХМАО, новости Югра, пожары в Югре, ХМАО, Югра.
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