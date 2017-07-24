Югра горит. За выходные огонь охватил более 600 гектаров леса

Режим чрезвычайной ситуации введен в Белоярском и Березовском районах округа, сообщают в департаменте природных ресурсов. По состоянию на 9 утра понедельника, 24 июля, в лесах Югры действует 25 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляет 673,9 га. Возгорания зафиксированы не территории 6 лесничеств.

В Белоярском районе специалистами авиационной и наземной охраны лесов выявлено 9 природных пожаров, площадь которых 181 га.

В Березовском – 6 возгорания охватили 97 га лесной площади.

В Октябрьском – 1 лесной пожар площадью 56 га.

На территории Самаровского лесничества действует 4 пожара на площади 107,5 га.

В Сургутском районе выявлено 3 действующий пожара общей площадью 151,4 га.

В Советском – 2 возгорания на территории 81 га.

В специализированной диспетчерской службе Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов отмечают, угрозы населенным пунктам нет. Принимаются все необходимые меры по тушению лесных пожаров. В тушении лесных пожаров задействовано 456 специалистов Авиалесоохраны Югры.