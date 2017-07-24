Власти Югры берутся отремонтировать лишь треть от общего числа «убитых» дорог в регионе. ОНФ подвергает сомнению качество работ

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Ханты-Мансийском автономном округе провели промежуточный мониторинг хода реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в регионе.

Сегодня на интерактивной карте «убитых» дорог отмечено 126 проблемных участков (104 км) в 18 муниципалитетах. При этом власти включили в план работ на 2017–2018 гг. только 39 участков, то есть лишь третью часть от необходимого.

Дождались ремонта к настоящему времени и того меньше – всего семь дорог, и все в грунтовом или щебеночном исполнении. Мониторинг активистами ОНФ выполненных работ показал, что весь ремонт заключался лишь в грейдировании дорожного полотна. Эффективность и качество такого ремонта вызывают сомнение.

— На недавнем совещании с первым заместителем губернатора Югры мы озвучили проблему отсутствия нормативов по обслуживанию и содержанию дорог с грунтовым покрытием. Общие фразы, что на таких дорогах не допускаются ямы, их нужно грейдировать и профилировать, не устанавливают ни сроков устранения выявленных нарушений, ни четких требований к ремонту. Этот факт позволяет главам поселений, где грунтовых дорог около 90%, исполнять свои полномочия некачественно, при этом обслуживание дорог осуществляется за счет бюджета, – отметил Александр Хильман, член регионального штаба ОНФ в Югре.

Он сообщил, что «фронтовики» предложили профильному департаменту разработать единый региональный регламент, детально прописывающий требования по ремонту и содержанию грунтовых дорог. Регламент должен содержать все необходимые мероприятия по водоотведению, окучиванию, созданию профиля дорожного полотна.