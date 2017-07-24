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В Югре «Хендай Акцент» въехал под «КамАЗ». Погиб пассажир, 2 пассажира и водитель ранены

Опубликовано: 24 июля 2017, 10:50 | Служба новостей "ЮграPRO"

В Октябрьском районе на автомобильной дороге «Югра» водитель автомобиля «Хендай Акцент» столкнулся с автомобилем «КамАЗ». Один пассажир скончался на месте ДТП, водитель и два пассажира получили телесные повреждения.

На 172 км автодороги «Югра» Октябрьского района водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем «Хендай Акцент», двигаясь со стороны г. Югорска в сторону г. Ханты-Мансийска, не учел необходимую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и допустил столкновение с машиной «КамАЗ», под управлением водителя 1981 года рождения. В результате ДТП водитель «Хендай» и пассажиры, женщина 1981 и мужчина 1973 годов рождения, получили телесные повреждения, пассажир – мужчина 1984 года рождения скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Югре.

Рубрики: Октябрьский район, Происшествия. Метки: , , , .


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