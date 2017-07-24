В столице Югры автоледи может лишиться свободы на 2 года за управление автомобилем в нетрезвом виде
Опубликовано: 24 июля 2017, 12:18 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Ханты-Мансийске сотрудники ДПС сотрудниками ДПС задержали 42-летнюю местную жительницу, которая в состоянии алкогольного опьянения управляла автомобилем «Хонда Одиссей». При проверке оказалось, что она ранее была лишена права управления транспортным средством сроком на 1 год 6 месяцев. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Югре.
Отмечается, что ее автомобиль помещен на штрафную стоянку.
Рубрики: Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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