В столице Югры автоледи может лишиться свободы на 2 года за управление автомобилем в нетрезвом виде

В Ханты-Мансийске сотрудники ДПС сотрудниками ДПС задержали 42-летнюю местную жительницу, которая в состоянии алкогольного опьянения управляла автомобилем «Хонда Одиссей». При проверке оказалось, что она ранее была лишена права управления транспортным средством сроком на 1 год 6 месяцев. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Югре.

Отмечается, что ее автомобиль помещен на штрафную стоянку.