Технопарк высоких технологий Югры и Западно-Сибирский инновационный центр подписали соглашение о сотрудничестве

Технопарк высоких технологий Югры и Западно-Сибирский инновационный центр Тюмени подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает Агентство нефтегазовой информации.

Югорский технопарк представил свои разработки в сфере энергетики и IT-решения для нефтесервиса тюменским коллегам итперь ожидается, что тюменские резиденты презентуют свои проекты в автономном округе.

«Энергетика и информационные технологии для нефтесервиса – это лишь часть направлений взаимодействия с тюменским технопарком. Однако именно эти направления мы будет реализовывать в первую очередь», — заявил заместитель директора АУ «Технопарк высоких технологий Югры» Юрий Семенов.

Отмечается, что технопарки совместно выработают механизмы коммерциализации и внедрения наукоемких технологий в промышленном бизнесе для интенсивного развития научно-технического потенциала предприятий Западной Сибири.