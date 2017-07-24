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Технопарк высоких технологий Югры и Западно-Сибирский инновационный центр подписали соглашение о сотрудничестве

Опубликовано: 24 июля 2017, 14:25 | Служба новостей "ЮграPRO"

Технопарк высоких технологий Югры и Западно-Сибирский инновационный центр Тюмени подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает Агентство нефтегазовой информации.

Югорский технопарк представил свои разработки в сфере энергетики и IT-решения для нефтесервиса тюменским коллегам итперь ожидается, что тюменские резиденты презентуют свои проекты в автономном округе.

«Энергетика и информационные технологии для нефтесервиса – это лишь часть направлений взаимодействия с тюменским технопарком. Однако именно эти направления мы будет реализовывать в первую очередь», — заявил заместитель директора АУ «Технопарк высоких технологий Югры» Юрий Семенов.

Отмечается, что технопарки совместно выработают механизмы коммерциализации и внедрения наукоемких технологий в промышленном бизнесе для интенсивного развития научно-технического потенциала предприятий Западной Сибири.

Рубрики: ТЭК, Ханты-Мансийск, Экономика. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. Аноним:
    24 июля 2017 в 14:33

    очередная бумажка для «отвода глаз»результат работы Технопарка

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